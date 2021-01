Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu este una dintre cele vedetele de la Antena Stars care va aparea in reality show-ul ”Mamici de pitici, cu lipici”, care debuteaza cu sezonul 2, pe 14 ianuarie, la ora 21:00! Invitata in aceasta seara la Showbiz Report, aceasta a ținut sa povesteasca una dintre intamplarile care au marcat-o…

- Gabriela Cristea este o femeie implinita. Are doua fetițesuperbe și un soț care ii este alaturi in cele mai complicate momente. Lasfarșit de an, vedeta a dezvaluit cateva lucruri despre familia ei.„Aveam pe cineva care ne ajuta la curațenie, dar din pacatenu mai primim pe nimeni acum in casa, ținand…

- Olga Popa, prezentatoarea emisiunii “Tips&Triks – la drum cu vedetele”, de la Antena Stars este insarcinata cu primul copil. Vedeta de televiziune a facut marele anunț pe rețelele de socializare chiar in ziua de Moș Nicolae. „Am vrut sa aman cat se poate de mult acest moment pentru a ma obișnui mai…

- La scurt timp, dupa ce Claudia Patrașcanu a postat pe Facebook un mesaj in care le-a marturisit tuturor ca se teme pentru viața ei și ca fostul soț vrea sa ii ia cei doi copii, Gabi Badalau a avut prima reacție. Satul de aceste acuzații, Gabi Badalau a vorbit pentru Antena Stars despre aceste lucruri.„Sper…