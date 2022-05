Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie a avut loc la inceputul lunii aprilie in Capitala, acolo unde o tanara a fost ucisa in urma unui accident rutier produs de un preot. Aceasta a decedat la spital chiar in noaptea de Inviere. Familia nu poate trece peste marea pierdere.

- Mare nunta mare in showbiz. Maria, fiica lui Anghel Iordanescu s-a casatorit religios, iar noi va prezentam primele imagini de la eveniment. Tanara a fost condusa la altar de catre ”Tata Puiu”, extrem de emoționant.

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a scris duminica, 8 mai, pe Facebook, ca va discuta cu CEO-ul companiei care organizeaza Turul Italiei despre posibilitatea ca in 2024 startul sa fie dat din Bucuresti.Eduard Novak a fost invitat la Turul Italiei, competiție care, pentru prima data in istoria sa de…

- Campanie de suflet la Deva! 150 de copii si adolescenti, cu varste intre 2 si 18 ani, impreuna cu familiile lor au primit, joi, 21 aprilie 2022, pachete cu alimente de baza, conserve și dulciuri, in cadrul unei caravane umanitare organizate de Directia de Asistenta Sociala Deva si „Asociatia TA –…

- In urma cu cațiva ani, Cheloo locuia in București, intr-un apartament din Piața Iancului. El a renunțat la oraș in favoarea unei casei cu un teren uriaș: 6 mii de metri patrați și acum sta in Breaza.

- Ion Dichiseanu s-a stins din viața in urma cu un an, la varsta de 87 de ani. Actorul avea grave probleme de sanatate și a fost internat timp de trei luni la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din București. Ion Dichiseanu iși doarme somnul de veci la cimitirul Bellu din Capitala. Iata cum arata mormantul…

- La Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta se desfasoara in aceste momente masa rotunda "Sfinxul Rus: De ce este Rusia altfel " avandu l ca invitat pe prof. univ. dr. Ioan Stanomir Facultatea de Stiinte Politice din Bucuresti in dialog cu prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici, managerul bibliotecii.Printre…

- Artistul britanic Tom Odell, aflat la București pentru a participa sambata la un concert caritabil pentru refugiații ucraineni, a cantat, astazi, 11 martie, in Gara de Nord. Un video cu momentul emoționant a fost publicat pe pagina de Instagram SAGA Festival, organizatorul evenimentului.Artistul britanic…