- Vești importante pentru romani! Masca ar putea sa devina obligatorie și in aer liber, nu doar in spații inchise. Ludovic Orban a explicat ca ar fi vorba despre anumite zone de aglomerare din spațiile deschise.

- Celebrul rapper in varsta de 43 de ani, Kanye West, și-a anunțat candidatura la funcția de președinte al Statelor Unire ale Americii. Anunțul lui a șocat cetațenii Americii și pe muți dintre fanii lui i-a incantat vestea

- Potrivit anunțul facut de ANAF, noul termen de depunere a Declarației Unice este 30 iunie 2020. In ceea ce privește completarea declarației, aceasta poate fi facuta fie online fie pe hartie. Declarația se poate completa pe calculator și se poate depune online: - prin intermediul serviciului "Spatiul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, critica afirmatia premierului Ludovic Orban ca decizia si anuntul referitoare la deschiderea mall-urilor se vor face cu doar cateva zile inainte, considerand ca acest mod de a actiona denota "lipsa de respect pentru cei care produc". "Cu fiecare…

- Din cele 5 hectare pe care se afla Piața Centrala, 3,6 hectare aparțin municipalitații. Aceasta problema face dificil transferul pieței, scrie Point.md. Declarația a fost facuta de primarul general al capitalei, Ion Ceban, in cadrul unei emisiuni de la TVC-21. "In contextul in care nu putem muta piața,…

- Radu Banciu a comentat, in ediția de joi seara a emisiunii „Lumea lui Banciu”, vestea ca Insula Belina revine in administrarea statului roman. Acestea fiind spuse, jurnalistul a subliniat ironic ca, „in momentul in care va ieși din pușcarie”, Liviu Dragnea „nu va mai avea unde sa iși petreaca vacanța…

- "Am vazut putin mai devreme declaratia presedintelui Iohannis, dar, din pacate, nu am vazut nicio vorba despre ce se intampla cu cele trei zile in care, practic, romanii nu vor avea niciun fel de reglementare. Am auzit insa inca o data un apel al presedintelui Iohannis catre Parlament la responsabilitate.…

- Marcel Vela a facut un nou anunț in contextul pandemiei de coronavirus. Oficialul a discutat printre altele și despre declarația pe propria raspundere. Potrivit spuselor lui Marcel Vela, aceasta ar putea ramane in vigoare și dupa 15 mai.