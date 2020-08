Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la stadionul Steaua ar putea fi concluzionate in urmatoarea luna, insa inaugurarea arenei din Ghencea este inca departe. Mister elucidat! Ministrul Ionuț Stroe a explicat cine poate juca pe stadionul „Arcul de Triumf”: „E o singura entitate interesata de administrarea lui” A inceput montarea…

- Nu e niciodata ușor pe internet! Laura Cosoi a ajuns ținta unor critici extrem de bizare, dupa ce a postat o poza care a starnit supararea unei internaute. Insa, actrița a ramas ferma pe poziții și a dat un raspuns care chiar i-a amuzat pe unii.

- Surpriza din partea fostului președinte Traian Basescu. Acesta a declarat ca este dispus sa candideze la Primaria Capitalei din partea PMP in cazul in care lucrurile pe partea dreapta a politicii in privința candidaturii nu se vor clarifica. ”Nu o sa imi las partidul”, a spus Traian Basescu.

- In ziua in care lui Cornel Galeș i s-a facut parastasul de 6 luni au ieșit la iveala detalii neștiute din relația lui cu Viviana Mantoiu. Click! a aflat, in exclusivitate, ca aceasta a fost logodita cu soțul Ilenei Ciuculete și avem și imagini drept dovada. Cei doi s-au logodit la biserica, in urma…