Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Moculescu susține ca a fost victima unor agresiuni fizice in Italia, iar familia ei a parasit-o atunci cand avea nevoie de ajutor. (Promotiile zilei la monitoare) Mariana Moculescu susține ca a fost batuta de fostul ei iubit in Italia, iar acum vrea sa-și faca dreptate. Bruneta a apelat la un…

- Vestea ca Liviu Varciu și mama fetiței lui, Anda Calin, nu mai formeaza un cuplu a șocat pe toata lumea! Dupa anunțul facut, fosta iubita a lui Liviu Varciu s-a afișat cu zambetul pe buze. (Promotiile zilei la monitoare) Dupa anunțul facut de Liviu Varciu, Anda Calin a avut și o prima reacție! Bruneta…

- Maria Ciobanu (80 de ani) trece prin momente dificile. Soțul ei, Mircea Campeanu, este grav bolnav. Indragita cantareața de muzica populara și-a anulat toate concertele din Romania și a ramas in S.U.A pentru a avea grija de el. (Promotiile zilei la monitoare) Maria Ciobanu a avut mai multe relații amoroase,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini cu Catalin Cazacu și Roxana, fiica lui Giani Kirița, in tandrețuri la 5 dimineața, in club. (Promotiile zilei la monitoare) Semn clar ca fostul dinamovist le-a dat ”binecuvantarea”. Bruneta și motociclistul s-au distrat, de…

- Dupa seria de probleme cu Poliția, fostul mare tenismen Ilie Nastase a plecat la mare pentru un weekend de distracție. L-am surprins in timp ce se consola cu o bruneta tinerica. (Promotiile zilei la monitoare) Imbracat lejer și cu un zambet relaxat pe fața, Ilie Nastase și-a facut apariția pe plaja…