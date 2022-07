Stiri pe aceeasi tema

- Romanca UCISA in Egipt de un rechin a fost adusa inapoi in țara: Cand va avea loc inmormantarea Romanca UCISA in Egipt de un rechin a fost adusa inapoi in țara: Cand va avea loc inmormantarea Trupul neinsuflețit al romancei ucise de rechin intr-o stațiune din Egipt, Roxana Donisan, a fost adus in țara.…

- Parinții Roxanei Donisan, Rodica și Gheorghe, rude, cunoscuți, vecini, dar și foști colegi de munca au venit, sambata, la capela pentru a fi de fața cand a fost adus trupul romance, scrie Monitorul de Suceava. Romanca a fost ucisa in urma unui atac al unui rechin , in timp ce inota in Marea Roșie,…

- Parintii Roxanei Donisan, romanca ucisa in Egipt de un rechin, au povestit ca fiica lor a gasit oferta de vacanta in statiunea Hurghada in ultima clipa si a ocupat singurul loc ramas liber in avion. Acum asteapta sa ajunga acasa trupul neinsufletit al singurului lor copil.

- Parinții Roxanei Donisan, Rodica și Gheorghe, impietriți de durere, spun ca le-a sarit inima din piept de la prima știre despre atacul unui rechin asupra unei turiste romance in stațiunea egipteana Hurgada, știind ca și fiica lor se afla in vacanța acolo. Mama ei povestește ca Roxana era ...

- Romanca ucisa de rechin in stațiunea Hurghada de la Marea Roșie, intr-o stațiune din Egipt, era originara din județul Suceava. Roxana Donisan, funcționara la Direcția de Finanțe, iși cumparase doua sejururi in Egipt, pentru o vacanța mai lunga. Femeia lipsea de doua zile din hotelul de 5 stele din Egipt…

- Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriti impreuna de Biserica in ziua de 29 iunie. Petru este numele dat de Iisus lui Simon, pescar din Bethsaida, fiul pescarului Iona. Sfantul Apostol Petru locuia in Capernaum si era frate al Sfantului Apostol Andrei, prin care L-a cunoscut pe Iisus. Avea familie,…

- Duminica, 19 iunie 2022, a Tuturor Sfintilor si a lasatului sec pentru Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a tarnosit biserica credinciosilor din Sat Sugatag, a oficiat Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie si a rostit cuvant de invatatura.…

- PAROHIA SFANTUL GHEORGHE, cu sediul in municipiul Roman, județul Neamț, titularul planului ”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata aparținand PAROHIEI SFANTUL GHEORGHE, municipiul Roman, județul Neamț, constituit in U.P. I PAROHIA SFANTUL GHEORGHE”, propus a fi implementat…