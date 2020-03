Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vestea ca Andreea Balan si George Burcea si-ar fi spus adio, fanii sunt in lacrimi si nu le vine sa creada. Cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, astfel ca daca informatiile se vor dovedi reale, aceasta va fi cu advarat o lovitura pentru fani.

- Deși pareau fericiți, devenind in urma cu 10 zile și parinții unui baiețel perfect sanatos, pe nume Dominic Rusian, cantareața de muzica de petrecere și Florin Rusu s-au desparțit. Incurcatele sunt caile și inexplicabile. Deși venirea pe lume a primului lor copil ar fi trebuit sa-i uneasca, se pare…

- Cantarețul de muzica de petrecere sare in apararea Biancai de la Puterea dragostei, dupa ce in weekend au aparut mai multe poze și filmulețe controversate din trecutul concurentei. Culița Sterp a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare pentru cei care in ultimele zile au aruncat cu pietre in…

- O vorba din popor spune ca „ciorba reincalzita nu mai are gust bun“, dar unii se impaca și dupa a șaptea desparțire sau chiar dupa divorț. Așa s-a intamplat și intre cuplul Carmen de la Salciua și Culița Sterp. Dupa mai multe certuri și impacari, apoi alte certuri și alte impacari, se pare ca povestea…

- Brigitte și Florin Pastrama s-au intors de curand dintr-o vacanța exotica, petrecuta tocmai in Bali. Cei doi au vorbit despre certuri, impacari și desparțiri, dar și despre cea mai mare dorința.

- Familia pacientei arse pe masa de operație precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca nimeni nu le-a prezentat gravitatea incidentului petrecut in blocul operator al Spitalului Floreasca. Aceștia au mai adaugat ca au aflat anumite detalii din presa, in momentul transmiterii acestora pe posturile…