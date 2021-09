Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a casatorit civil ieri, 15 septembrie, cu Toni Iuruc, iar petrecerea a fost una pe cinste, la care au participat mai multe personalitați din Romania. Evenimentul anului in Romania. Simona Halep și Toni Iuruc s-au casatorit civil Cei doi au avut cununie civila, dupa care s-au indreptat…

- Lola Crudu a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la „Survivor Romania”, primul sezon, insa dupa ce a participat la emisiune, aceasta a preferat sa pastreze discreția. Recent, fosta Razboinica s-a casatorit cu iubitul ei, George, care o ceruse de soție la scurt timp dupa ce s-a intors din…

- Inca un tanar din lumea buna a Capitalei a spus ”pa” burlaciei. Vorbim despre Andrei Sota care recent s-a casatorit la Paris, in orașul iubirii și al romantismului. Iar noi, așa cum era de așteptat, avem primele imagini de la fericitul eveniment, cand fiul Danei Sota și patroana unei agenții de turism…

- Magda Palimariu a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV a aparut in ipostaze neașteptate. Se pare ca aceasta s-a casatorit in secret, chiar in weekendul care a trecut. Vedeta a publicat atat pe contul ei de Facebook,…

- Ceopatra Stratan și Edward Sanda sunt, oficial, soț și soție. Cei doi artiști și-au unit destinele in urma cu puțin timp, fotografiindu-se in cele mai romantice ipostaze, imediat dupa ce au spus marele „DA”.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au unit destinele astazi, 14 august 2021. Cei doi traiesc cele mai frumoase momente din viața lor, iar primele imagini de la evenimentul mult așteptat au inceput sa apara.

- O zi importanta pentru campioana olimpica Sandra Izbașa și alesul inimii sale, actorul Razvan Banica. Dupa un an de relație, cei doi au spus astazi "Da! in fața ofițerului de stare civila.

- Liviu Teodorescu și Iulia Iacob s-a casatorit civil sambata, 3 iulie. Cei doi sunt impreuna de zece ani și s-au logodit anul trecut. Liviu Teodorescu și logodnica lui, Iulia, au spus „Da!” in fața ofițerului de stare civila, in prezența famiilor lor și a prietenilor apropiați. Povestea lor de dragoste…