Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Nemeș de la Survivor Romania s-a cununat civil cu omul de afaceri Calin Hagima. Vedeta și barbatul cu 11 ani mai mare decat ea se iubesc de ceva ani. De altfel, pentru a incepe o relație cu Hagima, Roxana l-a parasit pe impresarul Radu Groza in urma cu șase ani. Cine este Calin Hagima, […] The…

- Roxana Nemeș și Calin Hagima au spus cel mai sincer ”DA” din viața lor și acum sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada stau fotografiile de la nunta pe care vedeta le-a impartașit cu fanii pe Instagram. Cantareața a facut senzația cu rochia pe care a purtat-o, astfel marea sa comunitate nu s-a…

- In perioada 13 septembrie – 19 septembrie, de catre angajații Poliției Capitalei au fost reținute 71 de persoane dintre care 43 de persoane au fost reținute pentru comiterea diferitor genuri de infracțiuni iar 28 persoane ca debitori de stat. Ofițerii secției investigare infracțiuni, securitate publica…

- Care este legatura secreta dintre numele tau și fața ta? Oamenii de știința au facut descoperiri despre acest lucru. De ce trebuie sa fii atent la aceste detalii? Inseamna mai mult decat ai crede? Ce legatura exista intre numele tau și fața ta? Sunt mulți care poate nu au la cunoștința faptul ca numele…

- Zeci de politisti au descins miercuri in mai multe judete pentru destructurarea unui grup infractional organizat. Oamenii legii sustin ca suspectii sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de inselaciune, frauda informatica, spalare de bani, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri…

- Inundațiile și alunecarile de teren provocate de ploile torențiale musonice din India au dus la moartea a 124 de oameni, anunța autoritațile indiene in cel mai nou bilanț al deceselor. Zeci de persoane sunt date disparute in continuare, iar echipele de intervenție incearca sa le gaseasca. Coasta de…

- Maratonul Vaccinarii care se desfasoara astazi, in orasul Causeni a reusit sa adune mai multa lume, care a format cozi la Centrul pentru Tineret si Sport din Causeni.Oamenii au ales sa se protejeze de virus si sa vina cu un aport pentru stoparea pandemiei.

- Atacul a avut loc joi, in fata unui restaurant mexican din Washington DC, situat la o distanța de aproximativ 1,5 km de Casa Alba. Un barbat inarmat a deschis focul, ranind doua persoane si creand panica printre oamenii care se aflau la mese, pe terasa localului, noteaza BBC . Atacatorul a tras 20 de…