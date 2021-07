Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Mihaescu, actorul care deține trei localuri in Centrul Vechi, a fost grav afectat de pandemia de Covid-19, afacerea sa aflandu-se pe butuci, in ultimul an. Spera insa ca vara aceasta sa se redreseze financiar, dar mai ales in aceasta perioada, cand, la București, se desfașoara cateva meciuri din…

- Mira și iubitul ei, Andrei Ivan, se pare ca se completeaza perfect, iar aici ne referim la faptul ca atunci cand el ”strica”, ea e acolo sa repare. Dupa ce a parcat mașina greșit, cantareața s-a urcat la volan și a rezolvat situația.

- Bianca Dragușanu nu se lasa și continua sa-i declare razboi lui Alex Bodi, fostul ei soț, cel de care spune ca o deranjeaza tot timpul. Blondina a marturisit intr-o emisiune TV ca din cauza lui nu mai are liniște și ca vrea prea mult sa fie in centrul atenției.

- Trei ani au trecut de la nunta, dar Rona Hartner a anunțat divorțul de Herve Camilleri. Vedeta iși asuma o parte din vina, dar spune ca nu l-a mai recunoscut pe barbatul de langa ea. Declarațiile exclusive ale vedetei, la Star Magazin, emisiune prezentata de Nasrin Ameri.

- Apelul a fost primit dupa ora 1,00, iar echipaje de politisti locali din municipiul Arad au mers pentru a verifica situatia, pentru ca in local nu s-ar fi respectat normele legale referitoare la prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19."Mai mult de 30 de petrecareti au abandonat muzica si bauturile…

- Circa 55 milioane de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in 2020, dintre care 38 de milioane au fugit din calea luptelor si violentelor, ceea ce inseamna mai mult de o persoana pe secunda, conform unui bilant prezentat joi de doua organizatii neguvernamentale care monitorizeaza astfel…

- Marius Șumudica este un adevarat star al fotbalului, dar de cand și-a incheiat cariera sportiva, a decis sa se reprofileze. Totuși, deși iși respecta cuvantul și face chiar și pe șoferul pentru apropiați, s-ar parea ca regulile de circulație nu prea ii sunt pe plac, astfel ca le ignora cum nu se poate…