Stiri pe aceeasi tema

- Ce le face, ce nu le face, insa cert este ca Tzanca Uraganu a ajuns din nou in atenția presei. Nici bine nu s-a afișat cu Alina Marymar și manelistul și-a facut deja cea de-a patra iubita oficiala? Cine este tanara blonda alaturi de care s-a filmat in bolidul sau de lux? Declarațiile domnișoarei misterioase…

- Este vestea șoc a zilei! Gabriela Cristoiu, batuta de iubitul turc! Imagini șocante cu chipul vedetei. Bruneta a facut primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars și a povestit episodul șocant prin care a trecut.

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Dupa ce au aparut mai multe speculații in presa din Romania conform carora Marius Elisei ar avea o noua iubita, ba mai mult, ca femeia ar fi insarcinata, fostul soț al Oanei Roman a hotarat sa faca „lumina” in ceea ce privește acest…

- Intr-o perioada in care clujenii se plang de diverse probleme ale iubitului lor oraș, in care nimic nu-i mai mulțumește și administrația locala „nu face nimic pentru cetațeni”, iar plangerile sunt in zadar, se intampla și lucruri bune, schimbari mici care fac ziua cuiva mai buna. Totuși, daca aceste…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau nu se impaca. Cei doi au adus noi acuzații grave unul la adresa celuilalt, iar scandalul a izbucnit din nou. Imediat dupa ce au ieșit din sala de judecata, artista și inca soțul sau au declarat ca nu exista cale de intoarcere și ca nu vad niciun viitor al reației lor.…

- Bucurie de nedescris pentru Nasrin, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars. Ce premiu important a caștigat vedeta? Superba bruneta a stralucit intr-o rochie spectaculoasa, de culoare roșie. Declarațiile celebrei prezentatoare TV.

- Un experiment inedit a fost facut de mai mulți internauți. Aceștia au dat foc unui chips de cartof din comerț, scrie ro-viral.video. Surprinzator este cat de inflamabil este un banal chips. Mai mult, cu cat chipsurile sunt mai aromate și au mai multe chimicale, cu atat iau foc mai puternic.In mod cert…

- Laura Micovschi a anunțat in direct, la Antena Stars, ca face ultimele pregatiri inainte sa devina mama pentru prima data in viața. Frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit cand va naște și ca urmeaza sa faca bagajul pentru maternitate. Declarațiile emoționante alte frumoasei vedete!