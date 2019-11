Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in cadrul ședinței de guvern de astazi, studiul de fundamentare pentru construirea, in parteneriat public privat, a primei banci de sange, plasma umana si celule stem din Romania.In baza acestui studiu de fundamentare, Comisia Naționala de Strategie și Prognoza va atribui…

- Un copil din Bender si-a spart barba dupa ce a cazut intr-o gura de canalizare, care nu avea capac.Mama baiatului a povestit pentru televiziunea din stanga Nistrului ca a cerut ajutorul trecatorilor pentru a-l scoate pe baiat din groapa, insa nimeni nu a coborat dupa el.

- Fostul premier și lider PSD, Adrian Nastase, critica discursul președintelui Klaus Iohannis și mai ales formula ”dragii mei”. Nastase arata ca din moment ce Klaus Iohannis nu a reușit sa faca ”Romania normala” in 5 ani de mandat nimic nu garanteaza ca va reuși in urmatorul mandat.Citește și: SONDAJ…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca a fost finalizat circuitul de avizare a unei Hotarari de Guvern care aproba studiul de fundamentare prin care Romania poate construi o banca de sange, plasma si produse derivate din plasma.Hotararea de Guvern prin care se aproba studiul de fundamentare…

- Un nou an scolar, un nou incident grav intr-o scoala din Romania. In judetul Gorj, tavanul dintr-o sala de cursuri s-a prabusit , iar clasa nu mai poate fi folosita. Din fericire insa, elevii erau in pauza, astfel ca nimeni nu a fost ranit.

- Clipe de groaza s-au intamplat duminica, intr-un motel din New York. Mama unei fetite de doar 8 luni a obsrvat ca aceasta nu mai este cu ea in camera de hotel si a disparut, moment in care a telefonat la numarul de urgența 911, pentru a declara disparitia, scriu cei de la stiri.aiudeanul.ro In acel…

- Un copil in varsta de 11 ani a vazut cum tatal lui i-a injunghiat mama in zona inimii, dupa care s-a injunghiat și el, incercand sa se sinucida. El a alertat vecinii, care au sunat la 112.

- O romanca in varsta de 26 de ani a fost rapita si sechestrata de un individ in Spania. Tanara a reusit sa-si contacteze familia din Romania, iar dupa sase ore de la apel, politia spaniola a spart apartamentul in care se afla tanara.