- Noul ministru francez al Sporturilor, Roxana Maracineanu, nascuta in Romania, preia portofoliul intr-un context delicat și moștenește mai multe dosare sensibile: o baza de selecție ingrijoratoare, o mișcare sportiva care revendica mijloace financiare, dar un buget in scadere, scrie AFP.

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel, scrie digi24.ro.

