- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul fostei scrimere Laura Flessel.

- Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in 1984. In 1998, la Perth, Roxana Maracineanu a devenit prima sportiva din Franta care a cucerit tilul mondial la natatie. In 2000, ea a ocupat locul al doilea in proba de 200 metri spate la JO de la Sydney, fiind intrecuta…

