Intrata virtual in direct in emisiunea Vorbește Lumea, Roxana Ionescu a oferit noi detalii despre nunta cu Tinu Vidaicu. Perechea s-a casatorit civil in mai 2020 și spera ca in curand sa faca și cununia religioasa. Perechea iși dorește sa aiba 400 de invitați la nunta. Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu și-au amanat nunta „Nu aveam o data stabilita, dar clar in 2020, atunci cand ne-am și casatorit [civil], am vrut sa facem cununia civila mai devreme [in mai], iar nunta sa fie in vara. Dar nu s-a mai putut. Nu am avut nimic stabilit, dar am fi avut o nunta mare. Nu am reprogramat [pentru 2021], pentru…