- Se pregatește inca o nunta in showbiz? Ne vom bucura de un eveniment spectaculos ce va avea loc tocmai in Dubai? Punem aceste intrebari pentru ca Ramona Gabor a imbracat rochia de mireasa. Diva și-a surprins fanii cu ultimele sale postari facute in mediul online.

- Bianca Dragușanu și Catalin Botezatu au fost categoric atracția ediției de azi de la „Teo Show”. Declarațiile foștilor parteneri au uimit pe toata lumea. Ce reacție a avut celebrul creator de moda vizavi de cea de-a treia nunta a blondinei? Bianca Dragușanu și Catalin Botezatu, marturii picante despre…

- Dupa ce s-au bucurat de vacanța impreuna in Dubai, iar ulterior in Maldive, iata ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau se pregatesc pentru un pas important in relația lor! Spynews.ro v-a oferit astazi bomba zilei, aceea ca cel mai nou cuplu din showbiz vrea deja sa se casatoreasca! Se pare ca Bianca Dragușanu…

- Bat clopote de nunta in fotbal din Romania. Un jucator controversat a decis sa se insoare cu blonda lui. Despre cine este vorba, citiți in articolul de mai jos. Un controversat fotbalist de la noi face nunta. Mireasa, cea mai senzuala soție din Liga 1, a povestit cum va fi totul Bat clopote de nunta…

- S-au vazut, s-au placut, iar acum ne intrebam daca Florin Ristei se pregatește de nunta cu Naomi Hedman? Și asta pentru ca juratul de la ”X Factor” a dat detalii despre inelul de logodna pe care ar trebui sa il primeasca mulatra.

- Șeful Volkswagen a confirmat recent renunțarea la planurile privind construcția fabricii din Turcia. In schimb, grupul german va investi un miliard de euro in extinderea fabricii din Slovacia, acolo unde vor fi produse noile generații VW Passat și Skoda Superb. In acest context, Skoda a anunțat noul…

- SEZONUL RECE… Negrestiul incepe sa se pregateasca pentru iarna care urmeaza. Consilierii locali urmeaza sa adopte in sedinta de saptamana viitoare programul de pregatire si combatere a poleiului pe drumurile aflate in administrarea orasului Negresti. Potrivit documentului, se va actiona pe sectoare…