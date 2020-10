Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania a anuntat la PRESSALERT LIVE ca ieri filiala Timis a partidului a depus candidaturile la alegerile parlamentare si ca Titu Bojin, in ciuda insistentelor acestuia dupa fuziunea cu ALDE, nu se regaseste pe lista. Roxana Iliescu a spus ca Adrian Pau e pe locul 1 pe lista formatiunii…

- PNL Dambovița a depus miercuri, la Biroul Electoral Județean (BEJ), lista candidatilor pentru alegerile parlamentare. Lista este deschisa de presedintele PNL Dambovița, Virgil Guran, la Senat, si de secretarul PNL Dambovița, Gabriel Plaiașu la Camera Deputatilor. La capitolul privind un posibil scor…

- Partidul Ecologist Roman scoate artileria grea pentru parlamentare. Oamenii de cultura vin sa candideze la Mureș pentru Mureșeni. Lista PER pentru Camera Deputaților va fi deschisa de Bogdan Stanoevici caruia ii urmeaza Marcel Pavel. Lista PER pentru Senat va fi deschisa de Sanda Ladosi careia i s-a…

- Secretarul general adjunct al guvernului, Costel Barbu, va deschide lista de candidați ai PNL pentru Camera Deputaților la Teleorman.Citește și: Blat PSD-PNL? Fina unui baron social-democrat, readusa de Nelu Tataru la Ministerul Sanatații „Multumesc colegilor din Biroul Politic National…

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode va deschide lista PNL pentru Camera Deputatilor, la Salaj, a decis vineri Colegiul Director Judetean al organizatiei, iar pe urmatoarele locuri sunt Vasile Bulgarean, Angela Lipo, Traian Iepure, Robert Deak si Cristian Pop.

- PNL Braila a decis saptamana aceasta lista pentru alegerile parlamentare, fiind criticata ca a venit pentru primele pozitii eligibile cu candidati controversati. La La Senat, liberalii il au cap de lista pe un fost traseist venit din PRM, in timp ce la Camera Deputatilor se prezinta cu fiul unui primar…

- Ziarul Unirea Ordinea pe lista a CANDIDAȚILOR USR-PLUS Alba la Camera Deputaților și Senat pentru alegerile parlamentare 2020, VOTATA in interiorul partidului Ordinea pe lista a CANDIDAȚILOR USR-PLUS Alba la Camera Deputaților și Senat pentru alegerile parlamentare 2020, VOTATA in interiorul partidului…

- Liviu Brailoiu, presedintele PSD diaspora, sustine ca nu exista nemultumiri cu privire la lista partidului pentru strainatate. Liviu Brailoiu arata ca e pentru prima data cand PSD mizeaza in diaspora pe candidati care chiar traiesc in diaspora, nu in Romania. ”Adevarul” a scris ca exista vociferari…