Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Roxana Iliescu (PRO Romania) transmite ca a fost facut primul pas procedural important in vederea demolarii garajelor din zona parcului Clabucet. In plenul Consiliului Local de marți s-a supus la vot Proiectul de Hotarare privind declararea de interes public a terenului pe care sunt…

- Știrile zilei, 29 iulie 2022, prezentate de Alessandra Stoicescu. The post Știrile zilei, 29 iulie 2022. Nicusor Dan promite 100.000 de noi locuri de parcare in centrul Bucurestiului first appeared on Money .

- Locuri de parcare pe terenurile eliberate de garaje in Constanta.66 de noi spatii destinate parcarii autovehiculelor, dintre care 3 sunt destinate persoanelor cu dizabilitati, au fost construite pe strada Matei Millo, langa Detasamentul de Pompieri Palas. Spatiul urban a fost reconfigurat in 4 zone…

- Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu anunta crearea, pe parcursul ultimei saptamani, a 159 de noi locuri de parcare in zona centrala a orasului. Intr-o postare pe Facebook, viceprimarul mentioneaza ca noile locuri de parcare sunt disponibile in urmatoarele zone: Str. Pictor Arthur Verona – tronson…

- Intr-un oraș in care nu sunt deloc puțini șoferii care au reale batai de cap cu gasirea unui loc de parcare, mai ales la orele de varf, vin vești menite sa ii ajute pe conducatorii auto care cauta un loc unde sa iși lase mașina, cat timp au diverse lucruri de rezolvat in București. E […] The post Veste…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: PROIECT DE PROIECT DE HOTARARE…

- Articolul Primaria Buzau a inițiat un proiect privind asigurarea numarul minim de locuri de parcare și stabilirea suprafețelor minime de spații verzi se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,…