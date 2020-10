Stiri pe aceeasi tema

- Antrepenorul Adrian Cionca și Radu Nicosevici, președintele Academiei de Advocacy, sunt invitații ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre rezultatul alegerilor locale și despre impactul acestuia asupra orașului. Emisiunea PRESSALERT…

- Presedintele USR PLUS Timis, Cristian Mos, a declarat in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE ca partidul a obtinut, in judet, peste 55.000 de voturi, 10 posturi de consilieri judeteni, 125 de consilieri locali si patru primari. „Din punctul meu de vedere, Timisoara, cum a aratat si la Revolutie, sta si…

- Emisiunea PRESSALERT LIVE va avea in aceasta seara doua ediții. Astfel, in studiourile on.set va fi prezent, de la ora 20.00, Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș și candidat pentru un nou mandat din partea PSD, iar ediția de la ora 21.00 il va avea ca invitat pe Daniel Dragan, candidatul…

- Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre mutarile rivalilor liberali de pe lista consilierilor județeni, chiar inainte de depunerea candidaturilor. Va reamintim ca Alin Nica, care este candidatul PNL pentru funcția de președinte al consiliului județean s-a retras…

- Corina Macri, președinte al Asociației Patronale HORETIM, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre neajunsurile celui mai mare oraș din vestul țarii in ceea ce privește turismul. Aceasta considera ca amanarea titlului de Capitala Europeana a Culturii pentru 2023 are și aspecte pozitive, și aspecte…

- Corina Macri, președintele asociației patronale Horetim, care reunește oameni de afaceri implicați in domeniul serviciilor de restaurant, cafenele și hoteluri din Timișoara, este invitata ediției de astazi a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre perioada fara…

- Antrepenorul Adrian Cionca și Radu Nicosevici, președintele Academiei de Advocacy, sunt invitații ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre campania electorala pentru alegerile locale, care tocmai a inceput, dar și despre impactul pandemiei…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, i-a atacat dur pe rivalii liberali din județ, in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. „Sunt conștient ca partidul din care fac parte a facut greșeli, și are in anumite județe ale țarii atitudini nelalocul lor, prin liderii respectivi.…