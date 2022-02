Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a dezvaluit, joi, ce se arde in aceasta perioada la societatea de termoficare: pamant și bolovani in loc de carbune. „Cam asta se «arde» la Colterm și nu prea cred ca de vina sunt nici vechea administrație și cu atat mai puțin creșterea prețului la…

- Consilierul local Radu Țoanca anunța ca la nivelul Colterm se inregistreaza o problema destul de puțin cunoscuta, cea a debranșarilor de la sistemul de termoficare,care pot fi considerate ilegale. Conform informațiilor oferite de reprezentantul social-democraților, ar exista 400 ilegale de blocuri intregi,…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a ținut sa reaminteasca faptul ca, atat in decembrie anul trecut, cat și in 4 ianuarie anul acesta, a atras atenția ca problema asigurarii caldurii și apei calde timișorenilor in aceasta iarna este departe de a fi rezolvata și exista riscul real de…

- Sub titlul ”Derapajele lui Lațcau sunt din ce in ce mai accentuate!”, consilierul local Pro Romania, Roxana Iliescu il ataca destul de dur pe viceprimarul Ruben Lațcau, dupa o disputa ”la sange”, in plenul de marți seara pe tema Colterm Cei doi s-au certat pe tema Colterm la dezbaterea proiectului de…

- Roxana Iliescu, consilier local din partea Pro Romania, s-a contrazis din nou cu viceprimarul Ruben Lațcau, in ședința CL Timișoara de marți seara. De aceasta data, motivul certei a fost temperatura din locuințele abonaților Colterm. „In loc sa taca inteligent, in plenul de aseara m-a acuzat ca mint…

- Administrația Fritz prejudiciaza bugetul Colterm cu un milion de lei pe zi! Este acuzația pe care o aduce consilierul local PSD, Radu Țoanca administrației condusa de Dominic Fritz, in ceea ce privește problema Colterm. In plus Țoanca mai spune ca Primaria a ales sa incalce legea de o luna și jumatate.…

- Societatea de avocatura tocmita de administrația Fritz pentru a rezolva problemele juridice existente la Colterm și pentru a securiza patrimoniului orașului ”a disparut ca magarul in ceața”, spune consilierul local PSD, Radu Țoanca. El acuza municipalitatea ca a dat o gramada de bani firmei de avocatura,…