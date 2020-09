Stiri pe aceeasi tema

- In ediția a opta din sezonul 8 „Chefi la cuțite” l-am cunoscut pe Florin Bisoc, un bucatar in varsta de 31 de ani care a venit la emisiune ca sa iși testeze din nou performanțele de bucatar.

- Bianca Tica, o tanara care a slabit 30 de kilograme s-a prezentat in fața celor trei jurați, in sezonul 8 „Chefi la cuțite” u o rețeta de clatite franțuzești cu sos de portocale, renumita rețeta ”Crepes Suzette”.

- Pandișpanul se presupune ca a aparut in perioada Renașterii, probabil in Spania, și tot acolo s-ar fi combinat pentru prima data cu fructe. O varianta de sezon a delicatesei este cu prune. Rețeta pentru prajitura cu prune Ingrediente 350 de grame faina alba (tip 650) 1 lingurita rasa praf de copt 5…

- Aiello Vincenzo este un italian stabilit in Romania de cațiva ani, extrem de pasionat de gatit. Tanarul nu a știut ca va ajunge sa participe in sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, caci iubita sa a fost cea care l-a inscris la audițiile pe nevazute!

- Stefan Banica Jr. va gati alaturi de fiul sau in noul sezon al emisiunii „Chefi la cutite“. Printre vedetele care concureazi se numara si Adda si Catalin Rizea, Mario Fresh si Adriana Trandafir.

- Catalin Scarlatescu, juratul de la Chefi la Cuțite, este unul dintre cei mai apreciați chefi bucatari, insa, inceputurile in bucatarie nu au fost deloc ușoare. Acesta a cordat un inteviu pentru revista VIVA! in care a scos la iveala amanunte mai puțin știute.„Am lucrat prima oara la Hotel Flamingo din…

- Irina a fost aleasa primar al comunei Petris in 2016 si a declarat ca a decis sa candideze in urma tragediei din Clubul Colectiv. "Am avut prieteni care se aflau acolo si au scapat cu zile, dar si prieteni care nu au mai iesit la lumina. Pentru prima data, coruptia facea victime in mica noastra…

