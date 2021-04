Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Despa a decis as ingroape securea razboiului dintre ea și fosta ei prietena, Roxana Dobirțoiu. Cee doua dive au fost in mijlocul unuis candal de proporții, insa, acum, dansatoarea vrea sa incheie orice socoteala cu nepoata lui Adi de la Valcea, despre care spune ca o va respecta in continuare,…

- Roxana Dobrițoiu nu știe ce sa mai creada de cand și-a gasit mașina avariata de trei ori in doar cateva zile. Nepoata lui Adi de la Valcea a povestit pentru Antena Stars ca și-a descoperit autoturismul in parcare cu cauciucul taiat și ca ia in calcul ipoteza ca cineva poate ii vrea raul, deși și-ar…

- Roxana Dobrițoiu trece prin momente disperate și a decis sa le ceara ajutorul fanilor. Nepoata lui Adi de la Valcea este decisa sa ofere chiar și recompensa, totul pentru a-și gasi obiectul pierdut.

- Roxana Dobrițoiu a oferit noi informații in exclsuivitate pentru Antena Stars legat de conflicul cu Denisa Despa. Nepoata lui Adi de la Valcea a marturisit ca nu este prima bataie pe care a avut-o cu blondina, ci este la a treia confruntare cu aceasta.

- Nepoata lui Adi de la Valcea a trecut prin momente grele, dupa ce a fost supusa unei agresiuni din partea altei tinere. Nepoata lui Adi de la Valcea, bataie crunta incasata Tanara este una dintre cele mai senzuale cantarețe de manele. Roxana Dobrițoiu a dezvaluit ca a trecut prin momente șocante, in…

- Roxana Dobrițoiu a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa incidentul halucinant in care a fost batuta cu bestialitate de catre Denisa Despa. Nepoata lui Adi de la Valcea a rupt tacerea și a marturisit tot ce s-a intamplat.

- Dupa ce Ana Mocanu a facut acuzații dure la adresa Denisei Despa cum ca ar fi intrat in afacerea inceputa de ea cu fostul iubit, iata ca amandoi au intrat in direct la Antena Stars, iar lucrurile intre ei par mai serioase decat ne-am fi imaginat! Ce relație au cei doi, de fapt!

- Dupa ce s-a desparțit de fostul ei iubit, Ana Mocanu a mai aruncat o bomba in showbiz: Denisa Despa e cea care a intrat in afacerea pe care ea a inceput-o cu Rareș! Iata primele declarații ale dansatoarei preferate ale maneliștilor, in direct la Antena Stars.