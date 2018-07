Stiri pe aceeasi tema

- Nepoata manelistului Adi de la Valcea este implicata intr-un scandal monstruos, dupa ce o conversație cu ea de pe Facebook arata ca vedeta și-ar fi aratat interesul sa-și puna dansatoarele la dispoziția unui barbat dispus sa dea mulți bani pentru acest lucru.

- Lidia Buble și Razvan Simion s-ar fi casatorit in secret! Nunta ar fi avut loc in Maldive acolo unde cei doi se afla in vacanța. (Promotiile zilei la monitoare) Bomba in showbiz! Lidia Buble și Razvan Simion s-ar fi casatorit in secret, in Maldive. Iar cel care s-ar fi dat de gol in legatura cu […]…

- Showbiz-ul mioritic s-a cutremurat in urma cu mai bine de un an cand s-a pronunțat in aceeași propoziție numele lui Giani Kirița și droguri. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Astazi, s-a aflat adevarul gol-goluț despre cantitatea de cocaina gasita asupra fostului…

- Betty Salam este insarcinata! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. Bruneta se iubește de trei ani cu iubitul ei, Catalin Vișinescu. Cei doi locuiesc impreuna și au planuri mari…