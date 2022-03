Stiri pe aceeasi tema

- Dan Diaconescu a fost prins in offside chiar ziua, in amiaza mare! Fostul patron OTV nu se uita in jur atunci cand este cu prietenii, astfel ca "iși permite" sa incalce nonșalant regulile de circulație. Iata cum l-au surprins paparazzii SpyNews!

- Cristina Rus este mereu atenta la detalii, insa atunci cand vine vorba de o porție de mancare calda, se pare ca artista nu mai ține cont de nimic. Iata ce reguli de circulația a incalcat, dar și cum au surprins-o recent paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro!

- Nicoleta Luciu a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in plina zi facand slalom printre mașini de la un salon de infrumusețare la altul. Cum la fizic e mereu atenta, la regulile de circulație nu prea, astfel ca a incurcat traficul la intrarea intr-o benzinarie.

- Anda Calin a facut ieri o vzita la salonul de infrumusețare, asta dupa ce a decis ca este momentul potrivit pentru o schimbare de look radicala. Exact așa cum ați auzit, frumoasa iubita a lui Liviu Varciu are cu totul și cu totul o alta infațișare! Iata cum arata in aceste momente!

- Ioan Andone nu-și neglijeaza niciodata prietenii, iar ori de cate ori are ocazia iese cu ei in oraș. Antrenorul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania in timp ce a luat masa in oraș cu un prieten, dar și cum incalca regulile de circulație in trafic.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat joi pe pagina de Facebook o serie de scuze folosite de cei care incalca regulile de circulatie. Reprezentantii MAI spera ca acestea sa dispara in urmatoarea perioada, asa cum s-a intamplat cu expresia „Tu stii, ma, cine e tata?”.

- Ministerul Afacerilor Interne saluta disparitia unei expresii frecvent auzite de politistii de la circulatie si publica pe pagina de Facebook actualele incercari de intimidare ale soferilor atunci cand sunt opriti de agenti:Salutam cu entuziasm disparitia expresiei ldquo;TU STII, MA, CINE E TATA ldquo;.Ea…

- Sandra Mutu, soția celebrului antrenor de fotbal, Adrian Mutu, nu mai tine cont nici macar de regulile de circulație cand vine vorba de o plimbare la mall. Paparazzi Spynews.ro au fost pe urmele frumoasei brunete și au surprins-o pe aceasta intr-o ipostaza inedita. Iata ce face partenera de viața a…