- Florin Salam și Roxana Dobre și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu in urma cu cateva zile, iar cei doi au avut parte de un eveniment spectaculos. Soția lui Florin Salam a optat pentru o rochie plina cu pietre, insa detaliul cel mai important care a ieșit in evidența este chiar bijuteria pe care…

- Petrecerea nu s-a terminat! Daca Roxana Dobre a avut parte de o nunta ca in povești, iata ca petrecerea continua și astazi, deoarece soția lui Florin Salam iși sarbatorește ziua de naștere. Bruneta și manelistul sunt in continuare in Constanța, la malul marii, acolo unde a avut loc și marele eveniment.

- La doua zile de la nunta care a incins showbiz-ul romanesc, iata ca astazi Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, mai are un motiv mare de bucurie. Astazi ea iși sarbatorește ziua de naștere. Iata ce diferența de varsta e intre ea și manelist.

- Roxana Dobre și Florin Salam s-au casatorit religios miercuri, 1 iunie 2022, la malul marii. Cei doi au decis ca evenimentul sa fie unul discret, unde au fost invitați apropiații lor. Nunta a fost una superba, insa puțini sunt cei care știu ce tradiție a incalcat soția manelistului.

- Fara indoiala, fiecare femei viseaza, inca din copilarie, la ziua nunții sale. Bineințeles, rochia de mireasa este pe primul loc pe lista și se pare ca și Roxana Dobre a fost cat se poate de atenta in ceea ce privește rochia pe care a purtat-o intr-o zi atat de speciala. Iata cine i-a facut rochia soției…

- De cand a devenit doamna Oțil, frumoasa Gabriela Prisacariu a intrat in centrul atenției presei mondene din Romania. Soția prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani are o relație speciala cu designerul Catalin Botezatu, prin prisma meseriei sale de topmodel. Ce a dezvaluit blondina despre creatorul…

- Dupa ce i-a criticat ținutele in cadrul emisiunii ”Poliția Modei” de la Antena Stars, acum Oana Roman vine cu replica. Vedeta a ținut sa-i transmita cateva cuvinte dure creatorului de moda dupa ce a spus de aceasta ca nu are bun gust.