Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporții a avut loc in comuna Bogați, județul Argeș, unde casa unei femei care locuia singura a izbucnit in flacari. Femeia a sunat la pompieri, iar pana au ajuns aceștia, a strigat la vecinii care au ajutat-o sa iși scoata din locuința o parte din bunuri.

- Florin Salam are cu ce sa se mandreasca, asta pentru ca ai sai copii ii calca pe urme. Dupa ce Betty Vișanescu s-a lansat in muzica, acum a venit randul și fiicei sale mai mici, din relația cu Roxana Dobre. Maria s-a lansat in manele alaturi de parintele ei.

- Iulian Miu nu este tocmai in elementul sau la cumparaturi. Imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro demonstreaza ca fostul fotbalist se simte stingher la shopping și chiar reușește sa provoace ceva deranj. O mana de ajutor nu i-ar strica!

- Ioan Andone demonstreaza inca o data ca este ireproșabil in calitate de soț. Paparazzii SpyNews.ro l-au surprins in compania soției sale la cumparaturi, iar gesturile celebrului antrenor dovedesc faptul ca este atent și grijuliu cand vine vorba de soția lui.

- Șapte copii și parinții lor locuiesc in condiții insalubre in București! Este cazul pe care Dan Negru l-a facut public, iar primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a decis sa intervina. ”Mi-e rușine ca sunt primar și nu știu de cazul asta! Va promit ca va voi rezolva problema. Nu…

- Anca Serea a mers la un salon de infrumusețare din Capitala pentru a-și face manichiura. Avea de gand sa se bucure de cateva zeci de minute de rasfaț, insa, in urma celor intamplate, a izbucnit in lacrimi și nu se mai putea opri din plans. Cristina Ich i-a sarit imediat in ajutor soției lui Adi Sina!

- Pentru al XI-lea an consecutiv, in preajma sarbatorilor de iarna, Misiunea Sociala „Diaconia” lanseaza campania de Craciun „In brațele mamei”. Inițiativa porește din dorința de a susține mamele minore, mamele din familii social-vulnerabile, mamele ramase singure, care sunt asistate in cadrul Programului…

- Coreea de Sud a oferit statului roman 120 de concentratoare de oxigen, echipamente medicale necesare pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), joi, 120 de concentratoare de oxigen, echipamente medicale benefice tratarii pacienților…