Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Maxim și iubita lui sunt impreuna de mai mulți ani, iar cei doi sunt foarte fericiți impreuna și au planuri serioase de viitor. Atunci cand nu stau in casa, cei doi se bucura de timpul liber petrecut in oraș, așa cum i-au surprins și paparazzii Spynews.ro.

- Zilele acestea, un nor de praf saharian traverseaza mai multe țari, printre care și Romania, astfel ca fenomenul le-a starnit ingrijorari celor care sufera de diferite afecțiuni pulmonare. Intr-adevar, praful saharian ne afecteaza pe toți, iar medicii au cateva recomandari simple pentru a evita problemele.

- Roxana Dobre nu ezita atunci cand vine vorba de mancare! Deși pe silueta ei nu se vede acest lucru absolut deloc, iubita lui Florin Salam a demonstrat ca este foarte pofticioasa și știe cum sa "aprecieze" cele mai ravnite preparate culinare! Iata cum au surprins-o paparazzii SpyNews.ro!

- Roxana Dobre nu se sfiește atunci cand vine vorba de aspectul ei fizic și prorpiile placeri, astfel ca incalca nonșalant inclusiv regulile de circulație doar pentru a ajunge la timp la salonul de infrumusețare! Iata cum au surprins-o paparazzii SpyNews pe iubita lui Florin Salam!

- Betty, fiica lui Florin Salam, a fost invitata la podcastul moderat de Roxana Nemeș, unde a vorbit și despre relația pe care o are cu tatal ei. Tanara artista marturisește ca a fost destul des judecata de oamenii din jurul ei. Cand era foarte mica, Betty a ramas fara mama. Fanica, soția lui Florin Salam,…

- Partenera de viața a lui Florin Salam nu se afișeaza atat de des pe rețelele de socializare. Roxana Dobre are grija ca toate aparițiile sale de pe Internet sa fie unele remarcabile. Astazi, bruneta a ținut sa le transmita un mesaj tuturor doamnelor și domnișoarelor care o urmaresc pe Instagram.

- Raluca Jurca nu se sfiește sa iși demonstreze dragostea pe care i-o poarta iubitului ei, Cezar Ouatu, astfel ca oriunde s-ar afla face diferite gesturi romantice. Ei bine insa, recent a fost surprinsa in timp ce ii facea artistului o "altfel" de dovada de iubire, chiar in vazul tuturor! Iata in ce ipostaza…

- Iubita lui Luis Gabriel s afla la jumatatea sarcinii, iar artistul o insoțește peste tot. Impreuna i-au surprins și paparazzii SpyNews.ro, care au putut sa vada și ce pofte are Haziran in aceasta perioada. Artistul nu-i refuza niciun capriciu culinar mamei copilului sau.