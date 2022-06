Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucea este, de departe, cea mai cunoscuta și apreciata dansatoare de manele de la noi din tara. Toata lumea o apreciaza pentru munca ei și pentru felul in care destinde atmosfera la orice petrecere. Astazi iși sarbatorește cei 27 de ani și a postat in mediul online mai multe urari din partea…

- Recent, Florin Salam s-a casatorit cu Roxana Dobre, iar fiica lui, Betty, i-a fost alaturi in ziua cea mare. Tanara artista a vorbit despre relația pe care o are cu actuala soție a tatalui ei. Dupa moartea Ștefaniei, Florin Salam și-a refacut viața alaturi de Roxana Dobre, femeia cu care are trei copii.…

- Multe zvonuri s-au spus despre relația dintre Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, și Roxana Dobre, soția manelistului. S-a tot vehiculat ca acestea nu s-ar ințelege in realitate prea bine, dar iata cum stau de fapt lucrurile.

- Petrecerea nu s-a terminat! Daca Roxana Dobre a avut parte de o nunta ca in povești, iata ca petrecerea continua și astazi, deoarece soția lui Florin Salam iși sarbatorește ziua de naștere. Bruneta și manelistul sunt in continuare in Constanța, la malul marii, acolo unde a avut loc și marele eveniment.

- Astazi este cea mai speciala zi pentru Roxana Dobre și pentru marele manelist Florin Salam! Cei doi și-au unit destinele intr-un cadru de vis, la malul Marii Negre. Cu toate acestea, frumoasa bruneta a incalcat o tradiție extrem de veche, chiar in ziua nunții sale. Iata despre ce este vorba!

- Turta miresei este un obicei care are loc in ziua nunții și dupa gatitul miresei. Roxana Dobre a pastrat aceasta tradiție, astfel ca a fost așezata pe un scaun, iar nașa a fost cea care i-a rupt turta. Iata primele imagini de la fericitul eveniment!

- Roxana Dobre se pregatește intens pentru marele eveniment care va avea loc pe 1 iunie atunci cand iși va uni destinele in fața lui Dumnezeu cu celebrul manelist. Soția lui Florin Salam a mers in cabinetul medicului estetician pentru cateva schimbari majore la nivelul feței, iar vedeta apelat la o procedura…