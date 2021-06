Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre concurenții Asia Express au lasat acasa familii mari și frumoase. Printre aceștia, se numara Mihai Petre și Elwira, dar și Connect-r, care au acasa fetițe cu varste intre 3 și 9 ani.

- Sorin Pușcașu a ajuns sambata, 22 mai, in Romania, dupa ce a fost eliminat de la „Survivor”, pe motiv medical. Acesta a fost așteptat la aeroport de iubita lui, Laura, careia i-a oferit o scoica in forma de inel. Deși s-a spus ca a cerut-o in casatorie, in realitate lucrurile au stat altfel, iar fostl…

- Florin Salam i-a ”vindecat” toate ranile lui Bogdan Mocanu, seara trecuta. Prietenul lui Jador a postat imaginile alaturi de celebrul manelist pe contul sau de Instagram, insoțite de mesaje de dragoste pentru noua sa iubita. Mai mult decat atat, Mocanu i-a dat o dedicație de milioane iubitei sale misterioase,…

- Un barbat disperat iși cheama soția inapoi, dupa ce aceasta și-ar fi luat copilul și ar fi plecat sa traiasca alaturi de amantul sau. Dorin ii duce lipsa partenerei sale, dar și copilului lor in varsta de aproape 11 ani. Mai mult, presupusul amant il suna necontenti pe Dorin, ba chiar i-ar fi propus…

- Adrian Ilie și Mihai Naboiu se mențin in forma și dupa sarbatori, iar sesiunea de alergat a fost un prilej bun de a profita de vremea calduroasa. Cu toate acestea, fostul fotbalist are ajutor de nadejde și se poate baza tot timpul pe iubita lui, care l-a dus acasa cu bolidul de lux, dupa mișcarea din…

- Sa vezi și sa nu... crezi! Roxana Dobre, mama copiilor lui Florin Salam, și Alina Marymar, noua iubita a lui Tzanca Uraganu, cele mai bune prietene. Cele doua ”regine” și-au unduit trupurile pe celebrele piese ale celor doi maneliști și au petrecut impreuna o noapte de neuitat. De la petrecere nu au…

- „Oglinda, oglinjoara”, cine e cea mai „cocheta” iubita de manelist din țara? Aceasta este intrebarea care i se potrivește perfect partenerei de viața a lui Florin Salam. Asta pentru ca indiferent unde s-ar afla, Roxana Dobre are grija sa arate „țipla” in orice moment. Iata cum au surprins-o paparazzii…

- Florin Salam a fost invitatul special al unei ediții de podcast, gazduita de Damian Draghici. Cei doi au purtat discuții sincere despre prieteni, intamplari, inceputuri, sfarșituri, muzica și umor. Manelistul a vorbit despre gandurile pe care le-a avut in legatura cu incheierea carierei, punct in care…