Stiri pe aceeasi tema

- Varujan Vosganian nu uita sa faca gesturi de omenie, insa cand vine vorba de reguli... politicianul le cam „omite”. Celebrul economist a incalcat Legea, punandu-i „gand rau” Codului Rutier și nu numai, chiar inainte de a-i oferi bani unei cerșetoare. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau…

- Dupa ce fosta soție a lui Florin Salam și-a pierdut viața in urma unei boli grave, manelistul și-a gasit fericirea in brațele Roxanei Dobre. Cum a cucerit-o el pe actuala sa partenera și ce facea in fiecare noapte.

- Atunci cand vine vorba despre ieșire in oraș, Adrian Sina uita complet de lege și nu mai ține cont de nimic. Așa s-a intamplat recent, atunci cand a ales sa bea o bere cu un prieten, insa s-a urcat imediat la volan. Imaginile exclusive surprinse de paparazzii Spynews.ro.

- Nelu Iordache a „lansat” o noua „moda”! Pentru el masca de protecție reprezinta mai mult un accesoriu pentru... mana! Milionarul a aratat de mai multe ori in cariera sa ca știe cum sta treaba cu afacerile, insa nu prea „cunoaște” legea. Ba mai mult, bogatașul nu a ținut cont de faptul ca se afla in…

- Daniel Pancu și iubita lui știu ce este o viața buna, insa atunci cand ai prea multe pahare la bord, nu prea e indicat sa te urci la volan. Exact asta a facut partenera afaceristului, asumandu-și mai multe riscuri, unde mai pui ca a și comis o ilegalitate, cu gandul ca nimeni nu i-a observat gestul.

- Betty, soția lui Catalin Vișanescu, a rupt tacerea! Dupa ce au aparut mai multe speculații de-a lungul timupului, in urma absenței Roxanei Dobre de la cununia artistei, frumoasa cantareața a dezvaluit cum se ințelege, de fapt, cu partenera celebrului sau tata, Florin Salam. Raspunsul a fost facut public…

- Anastasia Lazariuc a intrat in vizorul celor mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, care au surprins-o in ipostaze demne de o veritabila gospodina. Fie ploaie, fie vant, cea mai ”scumpa” la vedere vedeta nu se abate de la treburile casnice, iar acum avem și dovada.