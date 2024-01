Stiri pe aceeasi tema

- Spike a transmis pe rețelele de socializare un mesaj care a starnit multe semne de intrebare in randul fanilor. Artistul a confirmat recent relația pe care o are cu Livia, fosta soție a lui Catalin Bordea.O intreaga controversa s-a iscat in jurul relației dintre Spike și Livia Eftimie, dupa ce Catalin…

- Actrița Roxana Condurache este singura de ceva vreme, insa știe clar ca 2024 ii va aduce marea iubire. Fosta concurenta de la iUmor ne-a povestit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre cum vrea sa fie viitorul ei iubit și ce calitați trebuie sa indeplineasca acesta.

- Ionuț Popa e antrenorul de fitness care a facut parte din echipa Razboinicilor de la „Survivor Romania 2022”. Sportivul a avut o relație cu Lolrelai, care a facut furori in emisiunea „iUmor” de la Antena 1, insa dupa desparțire, aceasta a vorbit in termeni duri despre el. In noiembrie, Lolrelai recunoștea…

- Catalin Bordea a vorbit pentru prima data la Xtra Night Show despre cum a fost pentru el divorțul prin care a trecut. Juratul de la iUmor a marturisit ca a aflat despre relația soției sale din presa, cu doua ore inainte de a se face public subiectul. Cine l-a sunat.

- Livia, fosta soție a lui Catalin Bordea, formeaza un cuplu cu Spike, artistul care a fost unul dintre cei mai buni prietenei ai actorului de comedie. Relația celor doi pare mai serioasa decat mulți și-ar fi imaginat.Zvonurile despre desparțirea lui Catalin Bordea de Livia au aparut dupa ce comediantul…

- Catalin Bordea a aflat ca Livia, fosta lui soție, s-a mutat deja cu Spike, cel care i-a fost cel mai bun prieten și care acum formeaza un cuplu cu fosta lui partenera. Juratul de la „iUmor” nu a fost deloc impresionat de veste.Catalin Bordea a facut tot ce i-a stat in puteri sa iși salveze casnicia,…

- Ana Maria Mariuța și Marius Budin au avut un parcurs frumos la Insula Iubirii, iar ei au plecat impreuna din emisiune. Acum, cei doi indragostiți au implinit doi ani de relație. Iata ce imagine a postat fosta concurenta de la Insula Iubirii!

- Povestea de iubire dintre Catalin Bordea și Livia a luat sfarșit. Dupa 11 ani de relație, cei doi au decis sa o ia pe drumuri separate. Astfel, cei doi au divorțat. Chiar daca cei doi s-au desparțit, comediantul mai face uneori aluzie la fosta sa partenera. Ce a spus juratul de la Iumor despre Livia…