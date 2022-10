Stiri pe aceeasi tema

- Alina Elena Boldovici este una dintre cele mai emoționate concurente din emisiunea Chefi la cuțite. Femeia a izbucnit in plans, dupa ce și-a scapat de sub control emoțiile. Mai mult, concurenta a primit ajutor din partea juraților.

- Roxana Crudu, aka Oxy, este una dintre concurentele de la emisiunea Chefi la cuțite care a impresionat publicul cu povestea sa trista de viața, dar și cu puterea de a trece peste toate tragediile din viața sa. Aceasta a facut dezvaluiri cutremuratoare despre copilaria și viața ei.

- Roxana Crudu (Oxi) are 31 de ani, este bucatar și a decis sa pregateasca juraților o rețeta de burger cu semințe de cannabis. Concurenta i-a uimit cu povestea ei de viața, la Chefi la cuțite, sezonul 10.

- Madalina Cafadaru participa la „Chefi la cuțite”, sezonul 10 și i-a impresionat pe cei trei chefi cu povestea ei. Concurenta a povestit prin ce coșmar a trecut, dupa ce a fost sa iși ia fetița de la școala și nu a mai gasit-o acolo. Confesiunile concurenților pe care viața i-a pus in situații extreme…

- Lucia Panzariu este unul dintre concurenții sezonului 10 Chefi la cuțite care vine cu o poveste de viața trista, dar din care a ieșit invingatoare. Tanara este de meserie make-up artist, dar a fost la un pas de a pierde tot, inclusiv pe sine, din cauza barbatul pe care il iubea și a viciilor.

- Maria Florina Stan este o noua concurenta care are sentimente puternice pentru chef Catalin Scarlatescu. Concurenta a prins curaj și a venit in sezonul 10 al show-ului Chefi la cuțite, cu emoții mari, pentru ca a ajuns in sfarșit fața in fața cu bucatarul pe care susține ca il adora.

- Celebrul show gastronomic Chefi la cuțite revine la Antena 1, duminica, 4 septembrie, de la ora 20:00, cu o rețeta in care farfuriile spectaculoase și gusturile rafinate se impletesc cu emoțiile și poveștile fascinante ale concurenților, dar și cu episoad

- Claudia Radu, fosta concurenta a sezonului 8 Chefi la cuțite, și-a surprins prietenii virtuali cu o transformare spectaculoasa. Tanara a slabit 43 de kilograme, iar schimbarea este una vizibila. Hai sa vezi cum arata acum.