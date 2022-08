Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au fost sesizați despre faptul ca un barbat, in varsta de 63 de ani, din municipiu a fost gasit decedat in locuința. Examinarea sumara a cadavrului nu a indicat semne de violența, neexistand suspiciuni. In vederea asigurarii…

- Roxana Ciuhulescu se afla pe ultima suta de metri inainte de a se muta in propria casa. Timp de cinci ani de zile ea a locuit cu partenerul sau de viața, Silviu Bulugioiu, in chirie, iar cei doi și-au dorit sa cumpere casa in care stateau. Propietara insa s-a razgandit sa o vanda, astfel ca aceștia…

- In asteptarea primelor fotografii de inalta rezolutie realizate de telescopul spatial James Webb, care urmeaza sa fie prezentate pe 12 iulie, NASA a publicat o imagine „teaser”, care scoate in evidenta profunzimea Universului.

- Britney Spears este pregatita pentru un nou capitol din viața ei, moment care a debutat cu o nunta ca-n povești cu alesul inimii ei, Sam Asghari. Dupa ce fostul soț a intrat abuziv pe proprietatea vedetei, iar familia ei a avut numeroase comentarii cu privire la nunta, Spears a decis sa se mute intr-o…

- Dupa ani buni de stat cu chirie, Roxana Ciuhulescu se muta in propria ei casa. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit detalii despre noua locuința in care va sta alaturi de familia ei.

- Liliana Șumudica nu și-a inceput ziua deloc bine! Soția lui Marius Șumudica s-a trezit cu bolidul sau de lux avariat chiar pe strazile Capitalei. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele Lilianei Șumudica și au surprins-o chiar in momentul in care a…

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Doru Todoruț și iubita lui au decis sa faca marele pas, iar cei doi s-au casatorit. Deși artistul nu ofera prea multe detalii despre noua lui partenera, de aceasta data, cantarețul a postat o fotografie cu ei pe rețelele de socializare chiar de la marele eveniment.