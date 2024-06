Stiri pe aceeasi tema

- Zanni s-a intors triumfator din Republica Dominicana, acum avand doua titluri Survivor – unul caștigat la prima competiție și celalalt la Survivor All Stars. Intr-o discuție sincera la emisiunea „La Maruța”, el a marturisit, potrivit click.ro: „Ma simt bine, implinit, complet. Acum trei ani nu ma simțeam…

- Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan și Traian Andronachi, candidatul social democrat pentru Primaria Radauți, au discutat astazi cu sute de oameni prezenți in aceasta dimineața in piața auto din acest municipiu. “Astazi dimineața am fost la piața auto din…

- Zanni s-a dovedit a fi din nou cel mai bun concurent de la Survivor, astfel ca va mai incasa un cec in valoare de 100.000 de euro, dupa finala cu emoții, de aseara, difuzata de PRO TV. Deși fanii marelui invins Iancu Sterp și-au aratat nemulțumirea, iata ca Zanni este felicitat, prin intermediul Playtech…

- Mama Geta ii bate obrazul lui Zanni, marele rival al fiului ei, Iancu Sterp, la ”Survivor” 2024, inainte de semifinala care va fi difuzata, azi, de la ora 21.30, la PRO TV. Femeia ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre șansele lui Iancu, dar și despre scandalul cu Mara Banica, vedeta tv…

- Show-ul Survivor Romania All Stars 2024 se apropie cu pași repezi de marea finala, iar concurenții pleaca acasa unul cate unul, in fiecare saptamana. Cea mai recenta eliminare din emisiunea de la PRO TV este cea a lui TJ Miles, care pe 23 mai 2024 a pierdut duelul eliminatoriu in fața lui Zanni. Astfel,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit astazi cu vice-ambasadorul britanic in Romania, Rebecca Shah. Vice-ambasadorul a venit la invitația președintelui CJ Suceava pentru deschiderea Muzeului de Istorie din Siret și a Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.…

- Bianca Gheorghe, candidat PNL pentru Consiliul Local Suceava a declarat, astazi, ca a ales sa faca parte din echipa candidatului liberal pentru Primaria Suceava, viceprimarul Lucian Harșovschi, deoarece acesta vine cu o noua viziune de dezvoltare a orașului. Bianca Gheorghe are 34 ani și este o persoana…

- Peste 1.500 de suceveni și turiști au participat, duminica, 5 mai, in centrul Sucevei, la tradiționalul concert Pascal organizat in prima zi de Paște. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, in parteneriat cu Muzeul Bucovinei și Primaria Suceava. Ca…