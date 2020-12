Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle dezvaluie ca a suferit un avort spontan in iulie: „Sa pierzi un copil inseamna sa porți o durere aproape insuportabila, traita de mulți, dar despre care puțini vorbesc”.

- La cateva saptamani de la pierderea copilului, Chrissy Teigen are inca asistenta medicala permanenta acasa ca s-o ingrijeasca. A fost o mare durere pentru ea, noteaza click.ro. De la 30 septembrie, cand a pierdut copilul, Chrissy Teigen (34 de ani) are asistenta medicala permanenta ca sa aiba grija…

- Oana Roman a tras zilele trecuta o sperietura groaznica dupa ce fetița ei, Isabela (6 ani), a inceput sa se simta rau. Micuța acuza dureri de burta (simptom de COVID-19 in randul copiilor), iar Oana a decis sa o duca pe fata la doctor pentru a se asigura canu este vorba despre vreo posibila infectare…

- Oana Roman a trecut prin momente dificile, dupa ce a ajuns la spital cu fiica sa! Vedeta le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socialziare ce s-a intamplat cu micuța Isa, dar cel mai important, care este diagnosticul pus copilei.

- Andreea Mantea a revenit in țara și iși traiește viața din plin alaturi de fiul ei. Insa vedeta iși dorește sa aiba mai mulți copii, și chiar a vorbit despre venirea pe lume a unui nou membru.

- Monica Orlanda a facut primele declarații de cand a fost diagnosticata atat ea, cat și familia ei, cu noul coronavirus. Vedeta a vorbit chiar din spital despre felul in care se simte și ce simptome are.

- "Aseara au venit la ușa mea 2 persoane necunoscute ! Am chemat din nou poliția și salvarea! Eu sunt bine! Insa m-am saturat de așa ceva ! Au luat camerele de filmat și o sa vada ei ce inseamna sa deranjezi la 00:50 pe cineva", a scris Bianca Pop pe contul de Facebook. La ușa ei, se pare ca…