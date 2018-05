Roxana Ciltea, HR Head Sanofi Romania & Moldova: Cum ii motivezi pe angajati sa ramana conectati la misiunea companiei

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300 de angajati ai Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi au decis sa dea in judecata institutia, solicitand magistratilor sa dispuna obligarea Penitenciarului la achitarea unor sporuri din anii precedenti, transmite corespondentul MEDIAFAX. Membrii Sindicatului Iuris au…

- Din pacate, in ziua de azi timpul lung de munca și lipsa pauzelor reprezinta "programul normal de lucru" al multor romani. Potrivit statisticilor, romanii lucreaza ore suplimentare pentru a avea bani și deseori la serviciu sunt nevoiți sa suporte situații stresante care ii aduc la capatul puterilor.…

- Cum facem sa pastram aceasta stare? Starea de bine si „bunastarea mentala” sunt asociate cu echilibrul, intelegerea, acceptarea si progresul constant al fiintei. Va propun cateva directii pe care sa le aplicati incet, cu rabdare, constant. Va recomand sa va invingeti blocajele…

- În 2010, cercetatorii ce explorau o fortareata din secolul V de pe o insula din Suedia au descoperit membrele inferioare ale unui schelet în apropierea pragului unei usi. Pentru cercetatori a fost straniu faptul ca oamenii din trecut au lasat un cadavru neîngropat sa putrezeasca…

- Politistii din statul american Colorado au avut de-a face cu un "suspect" cu totul neobisnuit. Era vorba de un urs care reusise sa intre intr-o masina parcata, dar nu mai stia cum sa iasa. Misiunea a fost indeplinita cu succes iar ursul a revenit in padure. …

- Aproximativ 200 de angajati ai Spitalului Judetean Tulcea au protestat joi dimineata fata de diminuarea veniturilor, pe timpul manifestarii fiind asigurate urgentele la unitatea medicala. Oamenii au scandat “Hotii, hotii” si “Ne vrem banii inapoi”. Oamenii s-au strans joi dimineata in fata Spitalului…

- Adobe Romania a primit pentru al 4–lea an consecutiv premiul Best Employer, in urma studiului realizat anual de Aon Romania. Studiul a fost realizat printr-un sondaj anonim la care au raspuns peste 25.0000 angajati ai celor 41 companii participante la studiu. “Adobe Romania spune in fiecare an “prezent”…

- Pagubitii au reusit sa alunge animalele agresive abia dupa ce au pus mana pe bate si securi. In total, zece gaini si doi cocosi le-au cazut victime cainilor flamanzi. Daca Primaria nu va interveni, oamenii ameninta ca isi vor face singuri dreptate. Incidentul s-a petrecut acum cateva zile, insa cei…