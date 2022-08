Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Belciu și Cristian Boureanu au avut o relație frumoasa, insa in urma cu cateva luni s-au desparțit. Ei bine, acum frumoasa vedeta a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre care este relația dintre ei. Iata ce a dezvaluit fosta iubita a lui Cristian Boureanu.

- Lucian Viziru și Catrinel Sandu au format un cuplu in urma cu 20 de ani. Relația lor a durat cinci ani, iar atunci cand s-au desparțit, au ieșit la iveala detalii interesante despre cei doi. Se pare ca motivul pentru care au ajuns la desparțire a fost infidelitatea. In cadrul emisiunii „La Maruța”,…

- Cristina Cioran, in varsta de 44 de ani și Alex Dobrescu, in varsta de 37 de ani, au devenit parinți in urma cu un an, cand Ema s-a nascut prematur. Actrița și partenerul ei de viața au acordat un interviu pentru okmagazine.ro , in cadrul caruia au vorbit despre povestea lor de iubire. Acestia au dezvaluit…

- Romanița Iovan in varsta de 57 de ani traiește o adevarata iubire cu partenerul ei de viața Iulian Gogan care este mai tanar cu 12 ani. Romanița Iovan și partenerul ei s-au logodit un mare secret, iar vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars despre eveniment.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Denisa Despa a marturisit daca are sau nu un iubit. Ce a dezvaluit indragita dansatoare chiar de la piscina. Cum se simte acum, dupa doua saptamani de cand s-a accidentat grav la picior.

- Mirela Vaida este casatorita cu Alexandru din anul 2009 și impreuna au trei copii, o fetița și doi baieței. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a dezvaluit ca nu mai doarme in același pat cu soțul ei. Invitata la podcastul interpretului de muzica populara Valentin Sanfira, Mirela Vaida a vorbit și despre…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Ibacka a oferit detalii neștiute de fani despre casnicia cu soțul ei. Ce a marturisit indragita actrița despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește de ani buni alaturi de Cabral.

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu formeaza de mai mulți ani un cuplu, insa aparițiile impreuna la evenimentele mondene au fost rare. Joi seara, 2 iunie, cei doi au fost surpriza serii la Petrecerea VIVA! 2022, iar vedetea a vorbit despre relația cu iubitul ei. Andreea Marin și Adrian Brancoveanu au…