- Roxana Blagu, fosta solista a trupei Trident, nu și-a mai vazut fetița de șapte ani, dar i-a transmis un mesaj emoționant de ziua ei, prin intermediul unei emisiuni TV. Roxana Blagu a devenit mamica pentru a doua oara in luna iulie a acestui an, cand a venit pe lume fiul ei, Sasha, dar nu se poate bucura…

- In anul 1977, Florenta Mihai a disputant doua finale la Roland Garros, la simplu si la dublu mixt. Fosta jucatoare de tenis Florenta Mihai, decedata in anul 2015, pe 14 octombrie, s a nascut intr o zi de 2 septembrie, in anul 1955, astfel ca in acest an ar fi implinit 65 de ani. Ea a murit la varsta…

- Un barbat de 39 de ani din comuna Calarași, județul Botoșani, banuit ca si-a batut tatal, a fost internat la psihiatrie. Polițiștii i-au intocmit dosar penal pentru violenta in familie, relateaza Mediafax.Citește și: Scene șocante in Targu-Neamț! Tanar injunghiat in plina strada de un barbat…

- Fosta vedeta de televiziune are o familie frumoasa și mulți prieteni de treaba, care ii sunt mereu alaturi. La fel cum și Andreea Berecleanu le este aproape. Duminica trecuta fosta știrista a fost nașa de botez pentru fiul fostei sale colege, Mihaela Calin, petrecand impreuna clipe de neuitat. Andreea…

- Motive de ingrijorare pentru admiratori, dupa ce Carmen Grebenișan a anunat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Fosta concurenta de la „Asia Express” le-a povestit totul fanilor pe rețelele de socializare!