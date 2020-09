Roxana Blagu, fosta solista a trupei Trident, nu și-a mai vazut fetița de șapte ani, dar i-a transmis un mesaj emoționant de ziua ei, prin intermediul unei emisiuni TV. Roxana Blagu a devenit mamica pentru a doua oara in luna iulie a acestui an, cand a venit pe lume fiul ei, Sasha, dar nu se poate bucura pe deplin de rolul de mama. Vedeta mai are o fetița, Oana, pe care nu a mai vazut-o de șapte ani. Micuța a ramas in custodia tatalui ei, omul de afaceri, Marcel Sarbu. Roxana Blagu, cu lacrimi in ochi de dorul fiicei sale Cu o mare durere in suflet și cu lacrimi in ochi, Roxana Blagu i-a transmis…