- Adina din casa Mireasa i-a trecut prin minte un plan, mai exact acela de a face nunta cu George chiar in ultima saptamana. Concurenta s-a amuzat teribil pe acest subiect și a dezvaluit ca vrea un eveniment destul de spectaculos.

- Raluca, in lacrimi, in casa Mireasa! Ce s-a intamplat și de ce a reacționat in acest fel concurenta. Și celelalte fete au izbucnit mai apoi in plans. Evenimentele care s-au petrecut in aceasta seara in Mireasa - Capriciile Iubirii.

- Cearta pe mancare și dulapuri in casa Mireasa!? Ce nemulțumiri au fetele Gabriela și Adina. O alta concurenta, Roxana, careia Adina i se confesa, crede ca Gabriela și-ar fi cautat un motiv pentru a-i face observații.

- Deși formeaza primul cuplu din acest sezon de la Mireasa - Capriciile Iubirii, iata ca discuțiile dintre ei nu se opresc. Paul o acuza pe partenera lui, Roxana, ca ar fi influențata de celelalte fete din casa. Ce au discutat cei doi in ediția de astazi.

- Adina și-a dat frau liber sentimentelor in platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, dupa ediția de vineri a show-ului matrimonial. Concurenta a izbucnit in lacrmi dupa ce Gabriela Cristea i-a adresat o intrebare. Hai sa vezi despre ce este vorba.

- In contextul negocierilor dintre Cosmin Contra și CFR Cluj, DDB Italia il acuza pe „Gurița” ca a avut un rol decisiv in intrarea in insolvența a lui Dinamo și sugereaza ca acesta a facut aranjamente pentru pariuri in perioada petrecuta la carma „cainilor”. In august 2020, noua conducere a lui Dinamo,…

- Ce face ministrul Transporturilor Grindeanu, in timp ce romanii sunt batjocoriti si li se incalca drepturile pe aeroporturile tarii? Ce stie el mai mult – SE HLIZESTE si se stramba! Aflat la Buzau intr-o conferinta de presa, alaturi de primarul penal Constanmtin Toma si liderul PSD Marcel Ciolacu, Grindeanu…

- Adina ascunde in sufletul ei o poveste trista, cu multe rani provocate chiar de familia ei. Concurenta a povestit totul, cu lacrimi in ochi, la Mireasa Capriciile-Iubirii. Iata prin ce drame a trecut tanara!