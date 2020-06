Victor Ponta face publica o noua INREGISTRARE BOMBA cu Portocala si cere ministrului Justitiei sa ia masuri

Fostul premier Victor Ponta a publicat, in urma cu putin timp, o noua inregistrare in care se aude cum fostul procuror Mircea Negulescu "Portocala" ameninta martori si descrie, in termeni… [citeste mai departe]