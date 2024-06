Rovinieta se poate plăti online ADR a anunțat. Rovinieta poate fi achizitionata online, prin platforma Ghiseul.ro, fara a mai necesita deplasarea la puncte fizice si stat la coada, informeaza un comunicat al Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), noteaza Agerpres . „ADR continua sa digitalizeze serviciile publice pe care statul roman le ofera cetatenilor. Fiecare noua functionalitate digitala care inlocuieste un proces fizic ne aduce cu un pas mai aproape de ceea ce ne dorim cu totii, adica un stat mai eficient, institutii active si mai putine drumuri sau timp pierdut la cozi! Integrarea platii pentru rovinieta in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

