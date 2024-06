Stiri pe aceeasi tema

- Rovinieta, cu toate variantele sale, se va putea cumpara online și de pe ghișeul.ro, platforma oficiala de plați online a statului roman, anunța ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan. Platforma oficiala de plați online a statului roman, Ghișeul.ro a fost optimizata pentru a se…

- Rovinieta poate fi achizitionata, de astazi, si pe platforma oficiala de plati online a statului roman, Ghiseul.ro, a anuntat ministrul Cercetarii, Bogdan Ivan. El a precizat ca sunt deja peste 2,2 milioane de utilizatori ai platformei si ca suma de peste 2 miliarde de lei colectata in primele sase…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunta adaugarea tuturor optiunilor de cumparare ale rovinietei in platforma oficiala de plati online a statului roman, Ghiseul.ro."Am facut inca un pas pentru a aduce statul la un click distanta. Pentru ca am intrat in perioada concediilor,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat, joi, adaugarea tuturor optiunilor de cumparare a rovinietei in platforma oficiala de plati online a statului roman - Ghiseul.ro."Am facut inca un pas pentru a aduce statul la un click distanta.

- Mioveni: Indisponibilitate plata online prin platforma Ghiseul.ro Primaria Mioveni informeaza ca in perioada 1-6 mai 2024, plata online prin platforma Ghiseul.ro nu va fi disponibila din cauza unor lucrari de mentenanța la sistem. Incepand cu data de 7 mai 2024, toate serviciile vor reveni la normal,…

- Dacia și Ford au produs peste 152.000 de mașini in Romania, in primul trimestru, in creștere cu 7% Dacia și Ford au produs 152.912 automobile in Romania, in primele trei luni din 2024, o creștere de 7,1% fața de perioada similara din 2023, respectiv 142.756 unitați, arata datele transmise miercuri de…

- Cand intra alocațiile copiilor in luna aprilie Din luna ianuarie, alocațiile copiilor au fost majorate. O data cu aceasta majorare a fost inclusa și o noua structura de plați. In ceea ce privește calendarul de plați pentru alocațiile copiilor in 2024, acesta a fost stabilit in mod meticulos pentru a…

- Festival-Concurs Național – Premiile Muzicale Dinu Lipatti La 107 ani de la nașterea genialului pianist și compozitor roman de renume mondial Dinu Lipatti, Festivalul-Concurs Național Premiile Muzicale Dinu Lipatti revine cu o noua ediție dedicata tinerilor talente ale muzicii clasice. Pianul lui Lipatti…