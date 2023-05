Soferii vor putea plati taxe mai mari, in functie de categoria mașinii si clasa de poluare a acesteia, incepand din anul 2026. Este vorba despre un nou proiect de lege, aflat in dezbatere la Ministerul Transporturilor (MT) pana pe 23 mai, si care propune un nou sistem de calcul și de stabilire a tarifelor rutiere. […] The post Rovinieta, mai scumpa pentru mașinile vechi. Taxe mai mari pentru șoferi, in functie de categoria mașinii si clasa de poluare a acesteia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .