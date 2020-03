Rovinariul va fi primul oraș din România cu câte un copac plantat pentru fiecare locuitor Autoritațile din Rovinari și-au propus ca localitatea sa fie primul oraș din Romania cu cate un copac plantat pentru fiecare locuitor. Ideea este una mai veche, iar acest demers a fost inceput inca de anul trecut, atunci cand au fost plantați peste 600 de arbori și arbuști ornamentali. Acum, ca vremea permite, angajații Societații Servicii Publice Locale Rovinari au ieșit pe teren și s-au apucat de treaba. Primii arbori și arbuști au fost deja plantați și dau semne ca au prins radacini. In aceasta etapa vor fi plantați aproximativ 400 de platani, 50 de magnolii și 200 de arbori ornamentali. „In… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

