Roverul Perseverance de pe Marte a doborât toate recordurile „strămoșilor” săi Roverul marțian Perseverance al NASA iși folosește capacitațile de autoconducere in timp ce traverseaza Craterul Jezero in cautarea unor semne de viața straveche și colecteaza mostre de roca și sol pentru intoarcerea sa pe Pamant. Cu ajutorul unor ochelari 3D speciali, „șoferii” roverului, aflați pe Pamant, planifica rute cu opriri specifice. Cu toate acestea, din ce in ce mai des ei permit roverului sa „preia volanul” și sa aleaga modul in care ajunge la acele opriri, raporteaza Phys.org. Sistemul de navigare automata al lui Perseverance, cunoscut sub numele de AutoNav, realizeaza harți 3D ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

