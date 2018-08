Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta organizatiei de femei a PSD, Rovana Plumb, a declarat joi, in statiunea Mamaia, ca Viorica Dancila va fi cu certitudine premier pana la alegerile viitoare, potrivit Agerpres. "Doamna prim-ministru Viorica Dancila va conduce acest Executiv pana la alegerile viitoare, cu certitudine",…

- Cum pot deveni teleormanenii parinți de profesie? in Social / on 21/08/2018 at 12:10 / Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile legii, care asigura, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, sambata, la Consiliul National al PNL, actualul Executiv, despre care a spus ca este irational si ireal si a relatat discutia avuta cu premierul Viorica Dancila, referitoare la decizia de a desemna un interimar pe perioada in care aceasta se afla in concediu.…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a scris pe Facebook, dupa noua gafa a premierului Viorica Dancila, ca ”doamna merita o pauza”, iar in invitatia pe care o va trimite de 1 Decembrie, ”din protocol, nu din convingere”, va atasa coordonate GPS, sa un se piarda la Blaj.

- In aceasta dupa-amiaza, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila prezinta bilantul primelor sase luni de guvernare. Premierul Romaniei a vorbit despre cele mai relevante masuri din programul de guvernare. Printre acestea, Dancila a vorbit și despre creșterea pensiilor. ”Punctul de pensie s-a majorat…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Guuml;nther Oettinger, comisarul european pentru Buget si Resurse Umane, in contextul vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. Ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, a participat, de asemenea, la discutii.In cadrul…