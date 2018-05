Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat vineri, la Petrosani, ca premierul Viorica Dancila s-a adresat Comisiei Europene in vederea includerii Vaii Jiului in platforma de sprijin a regiunilor carbonifere in tranzitie, in acest context urmand sa fie identificate, impreuna cu autoritatile judetene, programele si proiectele finantate special din fonduri europene, ce pot ajuta la dezvoltarea acestei zone.



"Comisia Europeana a lansat o platforma prin care ajuta regiunile carbonifere in tranzitie, iar doamna prim-ministru Viorica Dancila a semnat o scrisoare catre Comisia…