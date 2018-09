Stiri pe aceeasi tema

- Curg reactiile in randul PSD dupa ce scrisoarea semnata de cei trei vicepresedinti social-democrati a devenit publica. Rovana Plumb vede aceasta scrisoare drept “o lovitura incorecta, aplicata intr-un moment prost ales”, raportat la faptul ca anul viitor vor avea loc doua randuri de alegeri – prezidentiale…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, se declara `mahnita` dupa ce in spațiul public a aparut scrisoarea anti-Dragnea.„Aceasta scrisoare este o lovitura incorecta aplicata intr-un moment prost ales, avand in vedere marea responsabilitate de anul viitor, cand vom da un test de maturitate,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a susținut, marți, intr-o declarație de presa, ca procurorul general, Augustin Lazar, a sfidat profund statul de drept și cetațenii, prin ascunderea existenței protocolului din 2016, pe care el l-a semnat. “Apreciez ca reprezinta o profunda sfidare la adresa statului…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici, ea precizand ca va prezenta in cadrul CSAT aspectele care tin de siguranta nationala, referitoare la mitingul de vineri, daca i se va solicita acest lucru. In plus, ministrul a atras atenția…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, raspunde la acuzațiile lansate de la Palatul Cotroceni privind un așa-zis „sabotaj bugetar” prin taierea banilor Administrației Prezidențiale. „Nu e nici pentru prima oara, nici pentru ultima oara. Sa ieși in public și sa spui ca felul in care ți-ai alocat sumele…

- Ministrul justiției urmeaza sa decida cine ar putea prelua șefia DNA. Soarta luptei anticorupție este in mainile sale. Unul dintre candidați are un trecut nu tocmai demn de a prelua conducerea celei mai importante instituții din sistemul judiciar. In curand veți afla in exclusivitate despre cine este…

- Ministrul finantelor a declarat, joi, ca a cerut ANAF sa dovedeasca daca a cerut catre Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu care a apartinut presedintelui sa intre in administrarea statului. Seful ANAF spune ca nu a primit de la minister un titlu in baza caruia sa faca executarea. „Am vorbit cu colegii…

- Arabia Saudita, singura țara din lume care le interzice femeilor sa conduca mașini, va ridica duminca interdicția, insa lucrurile sunt departe de a fi perfecte. Cele cateva femei activiste care au avut curajul sa se urce la volan in trecut, fie sunt in inchisoare, fie in exil, iar o teama exista ca…