Stiri pe aceeasi tema

- Hubert Thuma vine cu vești bune pentru romani. Președintele CJ Ilfov transmite ca urmeaza sa fie construit un nou drum in județ, care va face legatura cu Autostrada Soarelui. A oferit mai multe detalii despre intreg proiectul, inclusiv despre costurile aferente acestuia. Hubert Thuma, anunț important…

- Pentru urmatorii cinci ani, PSD va avea in Parlamentul European un nou lider de grup, care va fi ales dintre cei zece eurodeputați trimiși la Bruxelles dupa alegerile din 9 iunie 2024. Printre cei zece europarlamentari trimiși de PSD la Bruxelles dupa alegerile din 9 iunie 2024 se numara și Dan Nica,…

- In cadrul unei conferințe de presa desfașurate miercuri, ministrul Educației, Ligia Deca, a confirmat ca ministerul ia in considerare extinderea listei de autori studiați la Bacalaureat și Evaluarea Naționala. Aceasta a fost intrebata daca sunt planificate modificari ale programei școlare pentru a include…

- Pe 9 iunie, Romania, alaturi de restul țarilor membre ale Uniunii Europene, va merge la urne pentru a-și alege reprezentanții in Parlamentul European. Campania electorala a candidaților romani este dominata de sloganuri simpliste și naționaliste precum „Aparam patria romana” și „Aparam Romania de la…

- Cheltuielile cu salariile la compania Informatica Feroviara, filiala a CFR, cresc cu 17% in 2024 fața de anul trecut, iar bonusurile cu 6,65%. Bani in plus primesc și directorii. Un proiect comun al miniștrilor Finanțelor, Transporturilor și Muncii prevede creșterea veniturilor salariaților și șefilor…

- Ministrul ungar al Construcțiilor și Transporturilor, Lazar Janos, a lansat critici vehemente la adresa liderilor Uniunii Europene, in timpul unui eveniment de campanie al UDMR desfașurat la Oradea. Conform Bihoreanul, Lazar Janos a continuat linia critica a premierului Viktor Orban. „Vom alege lideri…

- Doi producatori chinezi de panouri solare s-au retras dintr-o importanta licitație de achiziții publice din Romania, dupa ce UE a lansat o ancheta antisubvenție, a anunțat Comisia Europeana. Comisia Europeana a demarat, in aprilie, o investigație asupra a doua consorții suspectate ca ar primi subvenții…

- Miniștrii Finanțelor, Transporturilor și Muncii pregatesc un ordin pentru aprobarea in premiera a bugetului Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere. Inginerul Gabriel Budescu (foto), noul șef al Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere (CNIR) va caștiga lunar echivalentul a 5.800 de euro…